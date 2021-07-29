У Польщі пасажирський потяг протаранив вантажівку на переїзді, два вагони зійшли з рейок

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На заході Польщі у селі Колбасково, що біля Щецина, на залізничному переїзді пасажирський поїзд протаранив вантажівку, яка виїхала на колії.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter пресаташе поліції Пйотр Тузимек.

Як зазначається, аварія сталася близько шостої ранку в четвер, 29 липня. Потяг німецької компанії DB Regio прямував до Берліну.

Унаслідок зіткнення два вагони зійшли з рейок, із поїзда евакуювали 38 пасажирів. Водій вантажівки вийшов із машини сам.

За попередніми даними, незначні травми отримали вісім людей.

За словами журналіста RMF MAXXX Давида Сівека, сигналізація на переїзді спрацювала, інформуючи про наближення потяга. Також він повідомив версію водія вантажівки, через що сталася ДТП: його нібито засліпило сонце, тому він не побачив світлофор.

Наразі через аварію рух поїздів на ділянці Щецин — Берлін зупинили щонайменше до вечора, оскільки пошкоджено кілька десятків метрів колій. Поки що замість потяга курсуватиме автобус.