Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Хілл. Він був незмінним учасником гурту з дня його заснування

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Басист американського рок-гурту ZZ Top Дасті Хілл помер у віці 72 років.

Про це повідомляє Deadline з посиланням на заяву групи.

«Дасті Хілл помер уві сні у своєму будинку в Хʼюстоні, штат Техас», — йдеться в заяві гітариста та вокаліста гурту Біллі Гіббонса та барабанщика Френка Бірда. Причину смерті вони не вказали.

На минулому тижні музиканти оголосили, що Хілл отримав травму стегна, тому гурт продовжив турне по США без нього.

«На прохання Дасті ми вирішили не зупиняти тур — шоу має тривати», — повідомили музиканти, додавши, що басиста на сцені тимчасово замінив Елвуд Френсіс, гітарний технік ZZ Top.

Дасті Хілл (справжнє імʼя — Джозеф Майкл Хілл) народився в Далласі 19 травня 1949 року. Карʼєру він розпочав у місцевих гуртах, де грав разом з братом Роккі і Френком Бірдом. У 1968 році Роккі покинув колектив через творчі розбіжності, інші двоє переїхали до Хʼюстона, де разом з Гіббонсом створили ZZ Top. Склад гурту не змінювався з дня заснування.