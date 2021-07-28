В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє американців. Поліція відкрила кримінальне провадження

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Пресслужба ДСНС

В авіатрощі поблизу села Шепарівці Коломийського району Івано-Франківської області разом із пілотом Ігорем Табанюком загинули троє громадян США, які приїхали на відпочинок.

Про це повідомляє Обʼєднана єврейська громада, оскільки американці були хасидами.

Тим часом правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом аварії легкомоторного літака.

Під час падіння літака в будинку, на який він упав, перебували жінка і двоє дітей, проте вони почули шум і встигли вибігти.

Попередньо подію кваліфікували, як порушення правил повітряних польотів. Наразі тривають слідчі дії для встановлення причин падіння літака.

Нагадаємо, 28 липня близько 13:40 поблизу села Шепарівці легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic упав на приватний житловий будинок. В авіатрощі загинули чотири особи, серед них професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк.