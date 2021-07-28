Науковці вперше змогли зменшити пухлину за допомогою магнітного шолома

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Науковці з Хʼюстонської методистської лікарні у США змогли зменшити прогресування ракової пухлини в людини завдяки використанню прототипа магнітного шолома.

Про це повідомляє ScienceAlert.

«Завдяки сміливості цього пацієнта, ми змогли перевірити та підтвердити потенційну ефективність першої неінвазивної терапії гліобластоми у світі», — заявив нейрохірург Девід С. Баскін.

Гліобластома — це рідкісна форма раку. Пухлина швидко росте в головному мозку або стовбурі головного мозку і майже завжди призводить до смерті.

У травні 2018 року 53-річний пацієнт звернувся до лікаря, бо відчув «змінений психічний стан», тоді медики й виявили пухлину. Вже через місяць того ж року пацієнту зробили операцію з видалення гліобластоми, але, на жаль, пухлина продовжувала зростати, попри лікування.

Оскільки традиційні методи лікування вже не допомагали, лікарі дозволили пацієнту випробувати магнітний шолом.

Процес лікування тривав 36 днів. За цей час гліобластома зменшилася на 31%, а у пацієнта покращилася мова й когнітивні функції.

Лікування зупинили через смерть пацієнта — він впав і пошкодив голову.

Шолом оснащений трьома потужними постійно обертальними магнітами, які генерують коливання магнітного поля.

Науковці зрозуміли, що магнітне поле порушує перенесення електронів у серії реакцій, котрі мітохондрії використовують для виробництва хімічної енергії, яка живить людські клітини.

Саме це порушення має місце лише у присутності певних підсилюючих метаболізм компонентів, що виробляються клітинами пухлини, і таким чином зруйновані клітини гліобластоми відмирають.