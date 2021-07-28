Справа «Межигір’я». НАБУ і САП просять Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича та його сина

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів позбавленому звання президента Віктору Януковичу і його синові. ВАКС просять взяти фігурантів справи про захоплення резиденції «Межигір’я» під варту.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці НАБУ.

«Вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигірʼя» шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад півтори тисячі томів.

Справа «Межигірʼя»

«Межигірʼя» — колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала в державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.

Невдовзі «Надра України», імовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».