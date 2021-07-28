«Я масок там не бачив». Зеленський розкритикував хресну ходу вірян Московського патріархату

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Президент Володимир Зеленський розкритикував хресну ходу вірян Української православної церкви Московського патріархату, оскільки люди йшли без масок і ночували просто біля Лаври.

Про це очільник держави сказав на форумі «Україна 30. Децентралізація».

Понад 55 тисяч людей вийшли 27 липня на ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі.

«Учора у нас була хода, 55 тисяч людей. Я розумію, що це свято, але я від київської влади не бачив комунікації. Бояться комунікувати, не хочуть людям сказати прямо — будьте обережні. 55 тисяч приїхали до Києва, більшість — літні люди. Вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив. Невже це так складно?» — обурено зазначив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що літні люди, яких звезли в Київ на ходу, ночували просто неба біля Лаври.

«Треба було організувати, де люди ніч проведуть, щоб люди були в масках. У них навіть не було питної води, поліція роздавала», — сказав президент.

Нагадаємо, у вівторок у столиці відбулася хресна хода вірян Української православної церкви Московського патріархату з нагоди 1033-річчя хрещення Київської Русі. Громадську безпеку та порядок під час релігійних заходів контролювали правоохоронці, були залучені всі підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Нацгвардії, співробітники ДСНС і додані сили з інших областей.

Православна церква України теж оголошувала про відзначення річниці хрещення Русі, але, як і торік, від хресної ходи там відмовилися.