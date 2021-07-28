У Росії увʼязнили двох чоловіків нібито за продаж Україні деталей ракетного комплексу С-300

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Ростовський обласний суд Росії засудив двох осіб за нібито передачу Україні даних про радіолокаційне обладнання зенітно-ракетних систем С-300.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної служби безпеки.

Громадянин Росії Денис Лобов і громадянин Вірменії Арарат Хачатрян нібито купували клістрони, які входять до складу С-300, і передавали конкретні зразки зазначених виробів в Україну.

«Придбане радіоелектронне обладнання Лобов зберігав у підвальному приміщенні свого будинку, де здійснював передпродажну підготовку. Після чого Хачатрян організовував незаконне переміщення клістронів в Україну через жителів російсько-українського прикордоння. Кінцевим одержувачем клістронів виступила державна компанія «Укроборонпром», — заявили в ФСБ.

Повідомляється, що в березні 2020 року для чергової закупівлі клістронів Хачатрян прибув у Росію і був затриманий.

Обидва засуджені за ст. 275 «державна зрада» і ст. 276 «шпигунство» Кримінального кодексу Росії. Лобова засудили до позбавлення волі на 9 років і 6 місяців, Хачатряна — на 10 років і 5 місяців, відповідно.