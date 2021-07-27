Люксембург відкрив кордони для українських туристів

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Clem Onojeghuo / Unsplash

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Люксембург відкриває кордони для українців.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

«Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. + 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу», — йдеться у повідомленні.

Для поїздки вам необхідно мати при собі:

біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера тощо);

підтвердження вашої фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

А от перед посадкою у літак у вас вимагатимуть представити один з сертифікатів:

сертифікат про те, що ви були повністю вакциновані препаратом AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson або Moderna.

сертифікат про одужання, який підтверджує, що особа перехворіла на COVID та більш не потребує перебування на карантині. Має бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування є малоймовірним).

негативний тест на коронавірус.

Наразі уже 15 країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для українських туристів у рамках послаблення обмежень. Сталося це після відповідних рекомендацій Ради ЄС.

Менш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. Тепер у список додався Люксембург.