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Люксембург відкрив кордони для українських туристів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Clem Onojeghuo / Unsplash

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Люксембург відкриває кордони для українців.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

«Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. + 1 країна ЄС, з якою відновлюємо повноцінну дію безвізу», — йдеться у повідомленні.

Для поїздки вам необхідно мати при собі:

А от перед посадкою у літак у вас вимагатимуть представити один з сертифікатів:

Наразі уже 15 країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для українських туристів у рамках послаблення обмежень. Сталося це після відповідних рекомендацій Ради ЄС.

Менш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. Тепер у список додався Люксембург.