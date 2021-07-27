На острові Хортиця сталася пожежа. Згорів гектар заповідника, поліція проводить перевірку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба ДСНС
У Запоріжжі на території Національного заповідника «Хортиця» сталася пожежа. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували її за дві години.
Про це пише пресслужба місцевого управління поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють причини загоряння та інші обставини події. За попередніми даними, унаслідок пожежі згорів гектар землі.
Жертв та постраждалих від пожежі немає.
«Відомості про подію внесені до Єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Обставини та причини загоряння встановлюються», — підкреслили у поліції.
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