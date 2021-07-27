Рішенням ЮНЕСКО Ніцца стала об’єктом Світової культурної спадщини
- Автор:
- Софія Телішевська
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LimeWave Photo / Flickr
ЮНЕСКО внесла французьке місто Ніцца до Переліку обʼєктів Світової культурної спадщини.
Про це Організація обʼєднаних націй з питань освіти, науки і культури повідомила у Twitter.
«Новий обʼєкт у Переліку Світової спадщини: Ніцца, зимовий курорт французької Рівʼєри», — йдеться у дописі ЮНЕСКО.
Це друга спроба визнати місто обʼєктом Світової спадщини, вперше відповідну заявку подавали у 2019 році.
Мер міста Крістіан Естрозі привітав включення Ніцци у список ЮНЕСКО, наголосивши на її історичній цінності.
«Це визнання освячує Ніццу як архетип зимового курорту Рівʼєри з її винятковим розташуванням, між морем і горами, та різними впливами, які сформували її спадщину», — заявила міністр культури Франції Розелін Бачело.
- У липні 2021 року Ліверпуль втратив статус памʼятки Світової спадщини ЮНЕСКО. Міжнародна організація пояснила, що історичний район втратив свою особливу цінність через велику кількість реалізованих та запланованих у ньому будівельних проєктів, тож комітет проголосував за позбавлення міста цього статусу.