Уряд виділить багатодітним сім’ям по дві тисячі гривень за кожну дитину

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів виділить малозабезпеченим багатодітним сім’ям по дві тисячі гривень за кожну дитину.

Про це заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

«З ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сімʼям. Зрозуміло, що таким готувати дітей на 1 вересня найскладніше. Тому, щоб полегшити їм підготовку до навчального року, уряд готовий виділити по дві тисячі гривень на дитину», — пояснив він.

За словами речника, на цю допомогу планується виділити близько 300 мільйонів гривень. Вона буде передбачена для 150 тисяч дітей.

«Постанова проходить останні погодження, але вона повинна зʼявитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці», —додав Никифоров.