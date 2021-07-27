Дантистку з Рівного, яка била дітей під час прийому, позбавили ліцензії

Новини

Міністерство охорони здоров’я позбавило ліцензії стоматолога з Рівного Інну Кравчук. Її звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

МОЗ України позапланово перевірило виконання вимог ліцензії та знайшло підставу для скасування дозволу на стоматологічну діяльність Кравчук.

Наказ про анулювання її ліцензії був виданий ще 15 липня. Наразі справу проти Кравчук розглядає Рівненський міський суд, її звинувачують у порушенні статті 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання медиком професійних обовʼязків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).