Зеленський провів ротації в СБУ та звільнив двох заступників Баканова

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СБУ

Президент Володимир Зеленський здійснив кадрові зміни у керівництві Служби безпеки та звільнив двох заступників голови СБУ Івана Баканова.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

Було звільнено першого заступника голови СБУ та керівника Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького, а також першого заступника голови СБУ — начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василя Малюка.

Натомість новим першим заступником Баканова та головою Антитерористичного центру став Сергій Андрущенко.

Також своїх посад позбулися начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук і очільник управління СБУ у Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

В Офісі президента ці кадрові зміни пояснили майбутньою трансформацією СБУ у зв’язку з реформою відомства.

«Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення», — зазначив Зеленський.