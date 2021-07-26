Українську тріатлоністку відсторонили від Олімпіади в Токіо за день до початку змагань

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Facebook / ETU European Triathlon Union

Українську спортсменку Юлію Єлістратову відсторонили від Олімпіади в Токіо через позитивний допінг-тест.

Про це пише пресслужба Національного олімпійського комітету.

«Відповідно до інформації від Всесвітньої агенції з тестування (ІТА), тріатлоністка Юлія Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях. Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо», — зазначили там.

Водночас у НОК підкреслили, що до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною. Але в ІТА розповіли деталі інциденту. Там зазначили, що Єлістратова отримала позитивний допінг-тест.

У крові спортсменки виявили речовину еритропоетин, яка покращує доставку кисню до м’язів. Тому цю речовину вважають у спорті стимулятором. Зразок крові був відібраний під час змагань 5 червня 2021 року в рамках кубка Європи з тріатлону, який проводили у Дніпрі.