У Коростені побили та пограбували депутата міськради від «Слуги народу»

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Соколовська Інна / УНІАН

У Коростені невідомі напали на депутата міської ради від «Слуги народу» Андрія Недашківського.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Напад стався увечері 24 липня. Троє молодиків перестріли Недашківського на шляху до дому, побили і відібрали сумку із документами та грошима. «При цьому молодики прямо сказали, що вичікували саме Андрія Недашківського. Отже, цей нахабний напад прямо пов’язаний із депутатською діяльністю нашого колеги», — заявили у партії.

Там додали, що завдяки оперативній роботі поліції та депутатів від фракції зловмисники були затримані «по гарячих слідах». Зараз вони дають свідчення.