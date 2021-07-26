В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на серпень: температура буде вища за кліматичну норму

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В Україні у серпні середня місячна температура становитиме +20...+25 °С, у Карпатах повітря прогріється до +16...+18 °С, що на 1—1,5 градуси вище за кліматичну норму.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у серпні очікується 31—80 мм опадів, на Прикарпатті подекуди 95—99 мм, що в межах кліматичної норми.

Зазначається, що середня кількість опадів у серпні становить 30—69 мм, у Херсонській області та західних районах Криму подекуди 24—28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму — 70—97 мм, у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей подекуди 104—120 мм.

Також в Укргідрометцентрі розповіли, що згідно з багаторічними дослідженнями мінімальна температура повітря у серпні становила 0...+7 °С, на півдні подекуди +8...+13 °С, у Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях подекуди до -2 °С.

Водночас абсолютний максимум температури повітря в останній місяць літа зафіксували на рівні +35...+39 °С, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях подекуди до +40...+42 °С, у гірських районах — до +30...+35 °С, на високогірʼї Карпат — до +26...+28 °С.