«Жінка сама вирішує, що їй носити». На Олімпійських іграх німецькі гімнастки виступили в комбінезонах замість трико

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Гімнастки німецької збірної виступили на Олімпійських іграх у Токіо не у звичайному гімнастичному трико, а в закритих комбінезонах.

Таким чином спортсменки борються із сексуалізацією їхнього виду спорту. Костюми одягли Сара Восс, Пауліна Шефер-Бетц, Елізабет Зайц та Кім Буї.

Представниця збірної Німеччини Сара Восс пояснювала, що хоче, аби юні гімнастки почувалися безпечніше і не відчували на собі сексуалізацію з боку глядачів.

Правила Ігор не забороняють надягати закриті костюми, але до цього спортсменки так робили винятково з релігійних міркувань.

«Ми хочемо показати, що кожна жінка, будь-хто, самостійно може вирішувати, що їй носити», — сказала Зайц.

До подібного вчинку раніше вдалися й норвезькі гандболістки. Вони наділи шорти замість плавок від купальника під час матчу за бронзову медаль проти збірної Іспанії у болгарському місті Варна. Європейська федерація гандболу наклала на них штраф у розмірі 1 500 євро за «неправильний одяг».