Дослідження: У людей, які перехворіли на коронавірус, погіршуються розумові здібності. Одужання від хвороби їх не відновлює

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Plastifikator x «Бабель»

У людей, які перехворіли коронавірусом, на дуже довгий час знижуються розумові здібності. Вони мають нижчі показники інтелекту.

Про це йдеться у дослідженні британських науковців, оприлюднених у журналі The Lancet.

Науковці відібрали 81 тисячу пацієнтів, які пройшли британський тест на визначення інтелекту Great British Intelligence Test. Цей тест вважають більш точним, аніж IQ-тест. Також вони проходили опитувальник щодо COVID-19. Усі вони хворіли коронавірусом у період січня-грудня 2020 року.

Результати показали, що у людей, які перехворіли коронавірусом, були значно нижчі результати. При цьому науковці стверджують, що до хвороби ті не мали схильності до втрати інтелекту.

Люди, які хворіли на коронавірус та не потребували ШВЛ, мали відхилення рівня інтелекту у -0,26, а ті, хто потребував ШВЛ, — у -0,47. Для порівняння, у людей після інсульту подібне відхилення становить -0,24, а у тих, хто має дислексію , — -0,38.

До того ж, автори дослідження вказують, що цей ефект є довготривалим, а розумові здібності з часом не відновлюються. Науковцям не вдалося знайти зв’язку між часом після одужання і результатами тесту.

«Наше дослідження пропонує пов’язані між собою докази на підтримку гіпотези, що COVID-19 пов’язаний із когнітивним дефіцитом, який триває і після одужання», — йдеться в публікації.

Науковці закликають продовжити дослідження у цьому напрямку і спробувати встановити, чи пов’язане погіршення розумових здібностей з неврологічними або іншими чинниками після коронавірусу.