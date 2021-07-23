З осені бортпровідниці SkyUp ходитимуть у кросівках, а не туфлях — лоукостер змінив форму

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SkyUp

Найбільший лоукостер України SkyUp змінив форми бортпровідників, тому з осені жінки не носитимуть туфлі на шпильці, а взують зручні кросівки.

Про це повідомляє Avianews.

SkyUp

Найбільших змін зазнав одяг для стюардес, чоловіча форма залишилася більш класичною.

Крім підборів, змінили спосіб носіння хустинок — їх не завʼязуватимуть на шиї, а кріпитимуть на плечі. А от макіяж тепер поєднуватиме у градієнті блакитні й помаранчеві кольори, які символізують схід і захід сонця.

SkyUp

Заміну туфель кросівками SkyUp пояснив бажанням покращити самопочуття жінок, які тривалий час працюють на ногах.

«Це одяг для активних, сміливих, яскравих; для тих, хто не любить офіціозу, але цінує стиль; реагує швидко, діє зважено, приймає виклики і долає їх. Форма для тих, хто відкритий до нового, тих, хто любить подорожі та життя», — так нову форму описують у SkyUp.

Нова форма з’явиться у бортпровідників уже цієї осені — 500 комплектів пошиє українська фабрика.