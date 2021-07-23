Неподалік Рівного помітили калюжі із рожевою водою. Попередньо — це препарат для боротьби зі шкідниками

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Неподалік від міста Рівне 23 липня зафіксували калюжі із рожевою водою. На місце виїхали рятувальники та Державна екоінспеція, які попередньо встановили, що це — «Префект», сертифікований в Україні препарат для боротьби зі шкідниками.

Про це ввечері 23 липня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Клас небезпеки препарату – третій із пʼяти. Його дія спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Експерти зібрали проби ґрунту та самої речовини для проведення досліджень, результати яких будуть готові за тиждень.

Загрози для людей немає, а рятувальники та екологи координують процес утилізації речовини сільхозвиробником.

Напередодні, 21 липня, у Рівному на підприємстві «РівнеАзот», яке виготовляє добрива, сталася розгерметизація ємності з азотною кислотою. Попередньо інцидент стався через невідповідність трубопроводу заявленим характеристикам від виробника.