Заступника голови Харківської облради викрили на хабарі у понад 1 мільйон гривень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Бабель»
Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі у 1 мільйон 50 тисяч гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.
Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у четвер, 22 липня.
Хабар передавали частинами, після отримання останнього траншу у 350 тисяч гривень учасників корупційного злочину й викрили. Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до вчиненого злочину інших.
Слідчі дії тривають, і деталі обіцяють згодом.
22 липня джерело Depo.Харків у правоохоронних органах повідомило про обшуки у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.
- Керівника Національної академії аграрних наук запідозрили у вимаганні 4 мільйонів гривень хабаря, з нього взяли заставу.