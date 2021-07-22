СБУ викрила схему із переатестацією моряків — із щорічним обігом у $150 мільйонів

Новини

СБУ

В Україні викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх людей, що дозволяло їм незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків — і отримувати за це щорічно $150 мільйонів.

Про це Служба безпеки України повідомила у четвер, 22 липня.

У цій схемі була ціла мережа агентів-посередників. Вони за хабар втручались у державний реєстр і «допомагали» морякам проходити регулярне підтвердження (раз на 5 років) своєї кваліфікації. Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, то йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Тож він був змушений звертатися до посередника.

Посередник через неофіційний додаток завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження. Винагорода «агенту» становила $3—8 тисяч (залежно від посади моряка).

До схеми були причетні колишні і чинні посадовці Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. СБУ встановила, що держреєстр документів моряків контролювали сторонні особи. Наразі реєстр і супутні автоматизовані системи вилучили з-під рук ділків, а доступ до них стороннім особам заблокували.

Зазначимо, що 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким скасував цю саму періодичну переатестацію моряків. Відтепер закон дозволяє повторне підтвердження диплома моряка не більше ніж через пʼять років з дати видачі попереднього підтвердження і без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за дотримання наступних вимог:

придатність для роботи на суднах за станом здоровʼя;

наявність чинних свідоцтв про пройдену обовʼязкову підготовку, необхідну для диплома;

наявність підтвердженого стажу роботи на суднах з виконанням при цьому функцій, що відповідають диплому.

У березні журналісти повідомили, що моряки змушені віддавати великі суми чиновникам з екзаменаційних комісій, тестових центрів і навіть Мінінфраструктури. Одним з «бенефіціарів» цієї схеми ЗМІ називають нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка.