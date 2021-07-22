Юрчишин подав заяву в поліцію та Офіс генпрокурора на Шуфрича за його слова про кримських татар на російському телеканалі

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Синиця Олександр / УНІАН

Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав заяву до Офісу генпрокурора і Нацполіції на депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестора Шуфрича, звинувативши його в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами та намагається затягнути Україну назад в рускомірське пекло. Проте цього тижня він перейшов від теляпання язиком до дій, за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності», — написав Юрчишин.

Нардеп уточнив, що підставою для заяви стали висловлювання Шуфрича в ефірі російського телеканалу «Россия 1» про кримських татар. Зокрема, той розказував, що «раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України».

Юрчишин нагадав, що, згідно зі ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи, не можуть мати обмежень або привілей за ознакою етнічного походження тощо.

«Ми не допустимо приниження українських співгромадян, які стоять як кістка в горлі російській п’ятій колоні в Україні, а тому останні намагаються будь-якими способами їх дискредитувати. За розпалювання національної ворожнечі повинне бути відповідне покарання», — додав він і уточнив, що, на його думку, Шуфрич наговорив на позбавлення волі терміном до 3 років.

Нардеп закликав правоохоронні органи відреагувати на ситуацію і запевнив, що буде стежити за перебігом розгляду заяви та відкриттям кримінального провадження.

Зазначимо, Шуфрич виступив 20 липня в ефірі телеканалу «Россия 1» та заявив, що «ми визнаємо корінним народом послідовників і фактично спадкоємців Чингизидів, адже що таке Кримсько-Татарське ханство — воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус — це був складник Золотої Орди, а що таке Золота Орда — це Бату-хан, який спалив Київ; тисячі наших жінок, які були забрані в рабство, зі зрозумілою метою».