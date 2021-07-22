Суд відправив у СІЗО жінку, яка намагалася пограбувати банк у Києві
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Facebook / Поліція Києва
Суд обрав запобіжний захід жінці, яка намагалася пограбувати відділення «Укрсиббанку» у Києві. Її відправили за ґрати на два місяці.
Про це пише «РБК-Україна».
«Суддя постановив: клопотання .... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Терміном на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Постанова підлягає негайному виконанню», — зазначила суддя.
Підозрювана одразу з зали суду вирушить до слідчого ізолятору.
- 20 липня У Києві на Оболоні пограбували відділення «Укрсиббанку» на вулиці Автозаводській, 99. Відділення пограбувала жінка. Зайшовши в банк, вона кинула підпалену пляшку із запальною сумішшю, після чого стала погрожувати пістолетом. Співробітники банку виконали вимоги і видали їй гроші з каси. Жінку затримали на виході. Співробітники встигли в момент пограбування викликати поліцію.