Суд відправив у СІЗО жінку, яка намагалася пограбувати банк у Києві

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Суд обрав запобіжний захід жінці, яка намагалася пограбувати відділення «Укрсиббанку» у Києві. Її відправили за ґрати на два місяці.

Про це пише «РБК-Україна».

«Суддя постановив: клопотання .... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити. Відправити в СІЗО. Терміном на 60 днів до 18 вересня 2021 року включно. Постанова підлягає негайному виконанню», — зазначила суддя.

Підозрювана одразу з зали суду вирушить до слідчого ізолятору.