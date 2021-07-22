Нацбанк підвищив облікову ставку через посилення інфляції

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України (НБУ) знову вирішив підвищити облікову ставку — до 8%.

Про це повідомив голова регулятора Кирило Шевченко під час брифінгу 22 липня.

«Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску такий крок є необхідним для повернення інфляції до мети 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань», — сказав він.

Шевченко пояснив, що у першому півріччі 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 відсотковий пункт, і відхилення було більшим, ніж передбачалося.

Згідно з прогнозом регулятора, найближчим часом інфляція незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці року і повернеться до мети 5% у другому півріччі 2022-го.

Глава Нацбанку зазначив, що в перспективі облікова ставка буде підвищена до 8,5% і утримуватиметься на цьому рівні до другого кварталу 2022 року для повернення інфляції до мети 5%.

Що таке облікова ставка?

Це основний інструмент, яким користується НБУ, щоб регулювати інфляцію. Облікова ставка впливає на вартість кредитів. Якщо відсоткову ставку знижують, вартість кредитів теж має зменшуватися.

У березні правління Національного банку вперше за два роки підвищило облікову ставку — з 6 до 6,5% річних.

У квітні Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5% та погіршив прогноз зростання економіки України. Проте у червні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних.