Visa дозволила грошові перекази за номером телефону
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Death to Stock
Платіжна система Visa запустила сервіс грошових переказів за номером телефону.
Про це повідомляє пресслужба Visa.
Для того щоб здійснити переказ по телефону, клієнт повинен зайти в додаток свого банку в розділ «Перекази за номером телефону», обрати потрібний контакт зі списку, ввести суму і підтвердити переказ.
Щоб отримати переклаз, в розділі «Перекази за номером телефону» потрібно включити можливість отримання таких переказів.
Сервіс поки доступний для клієнтів ТАСкомбанку, А-Банку і ПриватБанку.
Як пише «НВ», у ПриватБанку заявили, що переказ відбувається через міжнародну мережу Visa Direct, де привʼязка номера карти до номера телефону зберігається як захищений токен. У банку зазначають, що це робить перекази ще більш безпечними.
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