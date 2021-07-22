Visa дозволила грошові перекази за номером телефону

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Death to Stock

Платіжна система Visa запустила сервіс грошових переказів за номером телефону.

Про це повідомляє пресслужба Visa.

Для того щоб здійснити переказ по телефону, клієнт повинен зайти в додаток свого банку в розділ «Перекази за номером телефону», обрати потрібний контакт зі списку, ввести суму і підтвердити переказ.

Щоб отримати переклаз, в розділі «Перекази за номером телефону» потрібно включити можливість отримання таких переказів.

Сервіс поки доступний для клієнтів ТАСкомбанку, А-Банку і ПриватБанку.

Як пише «НВ», у ПриватБанку заявили, що переказ відбувається через міжнародну мережу Visa Direct, де привʼязка номера карти до номера телефону зберігається як захищений токен. У банку зазначають, що це робить перекази ще більш безпечними.

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