Режисера церемонії відкриття Олімпіади в Токіо звільнили за жарти про Голокост
- Автор:
- Софія Телішевська
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо Кентаро Кобаяші звільнили через скетч-шоу, в якому згадувався Голокост. Сатиру випустили ще у 1998 році, але саме зараз її поширили в мережі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Кобаяші звільнили за два дні до початку Олімпіади — 21 липня.
«З’ясувалося, що під час старого виступу (він) використовував формулювання, які висміюють цей трагічний факт історії», — заявила журналістам керівник Олімпійських ігор Токіо Сейко Хашимото.
У скетчі Кобаяші і його колега, пародіюючи пару відомих дитячих телеведучих, розкидають паперові фігурки людей і пропонують «пограти в Голокост». Це викликало сміх в аудиторії.
Кобаяші вибачився за свої слова і подав у відставку за власним бажанням.
«Мої висловлювання були дійсно абсолютно недоречними. Я розкаююсь і щиро прошу мені вибачити», — процитувала Хашимото заяву режисера.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня.
- Кобаяші відомий у Японії як театральний діяч. Він не єдиний представник команди, яка готувала церемонію відкриття, кого було звільнено. У понеділок, 19 липня, звільнився композитор церемонії. Причиною звільнення стали старі інтерв’ю, в яких він розповідав про жорстоке поводження з однокласниками-інвалідами.
- У березні звільнився креативний директор церемоній відкриття та закриття Олімпіади Хіроші Сасакі. Той запропонував акторці plus size виступити в образі свині.
- А 11 лютого голова оргкомітету Олімпійських ігор — 2021 у Токіо Йошіро Морі також пішов у відставку на тлі звинувачень у сексизмі після висловлювань про жінок зі складу комітету.