Режисера церемонії відкриття Олімпіади в Токіо звільнили за жарти про Голокост

Новини

John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images

Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо Кентаро Кобаяші звільнили через скетч-шоу, в якому згадувався Голокост. Сатиру випустили ще у 1998 році, але саме зараз її поширили в мережі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Кобаяші звільнили за два дні до початку Олімпіади — 21 липня.

«З’ясувалося, що під час старого виступу (він) використовував формулювання, які висміюють цей трагічний факт історії», — заявила журналістам керівник Олімпійських ігор Токіо Сейко Хашимото.

У скетчі Кобаяші і його колега, пародіюючи пару відомих дитячих телеведучих, розкидають паперові фігурки людей і пропонують «пограти в Голокост». Це викликало сміх в аудиторії.

Кобаяші вибачився за свої слова і подав у відставку за власним бажанням.

«Мої висловлювання були дійсно абсолютно недоречними. Я розкаююсь і щиро прошу мені вибачити», — процитувала Хашимото заяву режисера.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня.