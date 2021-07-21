В Іспанії поліція затримала 22-річного хакера у справі про найбільший злам акаунтів у Twitter

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Іспанська поліція заарештувала 22-річного громадянина Великої Британії Джозефа ОʼКоннора у справі про найбільший злом акаунтів у Twitter — ідеться про 130 облікових записів, у тому числі сторінки Ілона Маска, Барака Обами і репера Каньє Уеста.

Про це повідомляє BBC.

ОʼКоннору також предʼявлені звинувачення в зломі акаунтів у TikTok і Snapchat.

У липні 2020 року у зламаних облікових записах написали серію твітів з проханням перевести криптовалюту на конкретний біткоїн-гаманець, щоб отримати взамін подвійну суму грошей.