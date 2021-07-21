Голлівудського продюсера Вайнштейна екстрадували до Лос-Анджелесу — йому загрожує до 140 років вʼязниці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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David Shankbone / Flickr
Голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна екстрадували з Нью-Йорка до Лос-Анджелесу за звинуваченням у сексуальному насильстві — йому загрожує до 140 років вʼязниці.
Про це повідомляє The Guardian.
Прокуратора Лос-Анджелесу заявила, що 18 лютого 2003 року Харві Вайнштейн зґвалтував італійську модель у готелі у Беверлі-Хіллз, а на наступний день здійснив «насильницькі дії сексуального характеру» щодо іншої жінки. Всі ці випадки відбувалися переважно в готелях Беверлі-Хіллз у період з 2004 до 2013 року. Якщо вину колишнього продюсера доведуть, йому загрожує в Каліфорнії 140 років позбавлення волі.
Однак незалежно від того, чим закінчиться суд у Лос-Анджелесі, Вайнштейну після нього доведеться повернутися у Нью-Йорк і спочатку відбути там до кінця 23-річний термін.
- Харві Вайнштейна, якого колись вважали однією з найвпливовіших осіб у Голлівуді, визнали винним у сексуальних домаганнях і насильстві щодо понад 80 жінок, зокрема таких зірок, як Анджеліна Джолі та Ешлі Джадд. Його також звинувачували в секс-торгівлі та хижацькому сексуальному насильстві (predatory sexual assault), за які йому загрожувало довічне увʼязнення.
- Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі 11 березня 2020 року. Адвокати просили для нього 5 років, стверджуючи, що строк у 23 роки для їхнього клієнта зі слабким здоровʼям де-факто є довічним. Того ж дня суд Нью-Йорка розкрив низку документів у справі Вайнштейна.