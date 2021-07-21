Голлівудського продюсера Вайнштейна екстрадували до Лос-Анджелесу — йому загрожує до 140 років вʼязниці

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David Shankbone / Flickr

Голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна екстрадували з Нью-Йорка до Лос-Анджелесу за звинуваченням у сексуальному насильстві — йому загрожує до 140 років вʼязниці.

Про це повідомляє The Guardian.

Прокуратора Лос-Анджелесу заявила, що 18 лютого 2003 року Харві Вайнштейн зґвалтував італійську модель у готелі у Беверлі-Хіллз, а на наступний день здійснив «насильницькі дії сексуального характеру» щодо іншої жінки. Всі ці випадки відбувалися переважно в готелях Беверлі-Хіллз у період з 2004 до 2013 року. Якщо вину колишнього продюсера доведуть, йому загрожує в Каліфорнії 140 років позбавлення волі.

Однак незалежно від того, чим закінчиться суд у Лос-Анджелесі, Вайнштейну після нього доведеться повернутися у Нью-Йорк і спочатку відбути там до кінця 23-річний термін.