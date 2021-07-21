У Білорусі хочуть скоротити кількість президентських термінів до одного

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в конституції країни, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів — зараз обмежень немає.

Про це він сказав на засіданні конституційної комісії, де підбивали підсумки обговорення змін до Конституції, повідомляє білоруське держагентство БЕЛТА.

Пропозиції комісії планують винести на референдум, який запланований на початок 2022 року.

Серед іншого білоруська влада пропонує збільшити віковий ценз для кандидатів у президенти. Так, главою держави зможе стати громадянин Білорусі старше 40 років (зараз — 35 років), який прожив в країні не менше 20 років (зараз — 10 років) безпосередньо перед виборами.

Також хочуть обмежити законодавчу функцію президента, заборонивши йому видавати декрети, які мають силу закону, і закріпити за Всебілоруськими народними зборами статус вищого представницького органа народовладдя.

Тобто зборам нададуть право розглядати питання легітимності виборів президента Білорусі, а також можливість оголошувати імпічмент президенту, якщо він вчинив державну зраду чи інший тяжкий злочин.

Зокрема влада хоче прописати в Конституції, що «шлюб — це союз жінки та чоловіка» і створити інститут уповноваженого з прав людини.