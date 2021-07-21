В аеропорту Львова сапери підірвали ноутбук. Через підозрілу сумку довелося евакуювати людей

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zaxid.net

Вранці 21 липня о 9:25 в поліцію Львова надійшло повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького, через що довелося евакуювати понад 300 пасажирів і працівників.

Як повідомляє поліція, про підозрілу сумку повідомили працівники служби безпеки аеропорту.

Фахівці перевірили периметр і перший поверх аеропорту, а також сумку в зоні очікування, у якій могла бути вибухівка. Як передає Zaxid.Net, ситуація була напружена, оскільки детектор вибухівки дав позитивний сигнал на сумку.

Вибухотехніки за допомогою саперного керованого робота винесли сумку за межі будівлі аеропорту і підірвали. Після вибуху там знайшли залишки ноутбука без слідів вибухівки.

Власником ноутбука виявилася громадянка однієї з азіатських країн, яка летіла в Стамбул. Вона розповіла, що просто забула сумку.

Директор аеропорту Тетяна Романовська заявила на брифінгу, що власником ноутбука була пасажирка рейсу авіакомпанії Turkish Airlines, який повинен був полетіти о 10:00. Через інцидент літак затримали на три години. Аеропорт відновив повноцінну роботу лише о 12:00.