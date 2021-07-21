Держдеп США заперечує, що закликав Україну утриматися від критики «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростовує інформацію, опубліковану у виданні Politico, що нібито Адміністрація США закликала Україну утриматися від критики «Північного потоку — 2».

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода»під час свого візиту до Києва 21 липня.

«Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності», — заявив представник.

Втім він підтвердив, що Німеччина та США дійсно обговорювали питання енергетичної безпеки України на тлі фінальної стадії будівництва «Північного потоку — 2».

«Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність» — зазначив Дерек Шолле.

Нагадаємо, увечері, 20 липня, аналітичне видання Politico опублікувало матеріал під назвою «США схиляють Україну мовчати щодо російського газопроводу».

Посилаючись на чотири власних джерела, автори зазначають що в розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу «Північного потоку — 2» адміністрація Джо Байдена просить Україну мовчати про свою незгоду.

«І Україна не в захваті», — додають журналісти.