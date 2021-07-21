Міністр Монастирський назвав попередню причину аварії на заводі «РівнеАзот»

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МВС

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що причиною аварії на заводі «РівнеАзот» стала невідповідність трубопроводу заявленим характеристикам від виробника.

Про це він розповів на засіданні уряду 21 липня.

Монастирський підкреслив, що завод працює з 1969 року і з того часу капітального ремонту з заміною труб не було.

«Тому попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз перебуває на підприємстві», — пояснив він.

У зв’язку з цією аварією міністр зазначив, що будуть проведені позапланові перевірки усіх хімічних підприємств в Україні. Монастирський вважає, що їх можна буде завершити до кінця року.