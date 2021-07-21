Регулювання чутливого контенту: в Instagram додали нову функцію для повнолітніх користувачів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Luke van Zyl / Unsplash
Соцмережа Instagram додала для повнолітніх користувачів нову функцію. Вони зможуть самостійно регулювати появу чутливого контенту у своїй стрічці.
Про це пише пресслужба компанії Facebook, якій належить Instagram.
«Ця нова функція дає вам контроль над чутливим контентом. Ви можете залишити все як є або налаштувати елемент управління чутливим вмістом, щоб бачити більше або менше деяких типів чутливого вмісту», — зазначається у повідомленні.
У правилах Facebook чутливим контентом вважаються розпалювання ненависті, сцени насильства, або публікації сексуального чи еротичного характеру.
Для того, аби регулювати подібний контент, потрібно зайти у налаштування, а потім до власного облікового запису. Там можна обрати кілька варіантів: або дозволити показ більшої кількості чутливого контенту, або навпаки — обмежити чи зовсім заборонити.
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