СБУ розповіла деталі затримання першого офіційного пірата в історії України

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Першого офіційного пірата в історії України Служба безпеки затримала в Миколаєві. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Пресслужба СБУ повідомила деталі затримання і самого захоплення судна в західній частині Індійського океану.

Чоловік працював у міжнародній компанії, яка займається охороною комерційних суден від піратів. У липні 2020 року він сам захопив судно і вимагав $500 тисяч.

Погрожуючи зброєю капітану корабля, пірат змусив команду змінити курс на один з островів. Після цього чотири дні йшли переговори з менеджерами компанії судновласника. Менеджерам вдалося домовитися про здачу зброї і судна за $6 тисяч.

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Коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові переговори. Цього разу він вимагав $100 тисяч — інакше погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія відмовилася платити. Чоловік встиг викинути частину зброї, але потім його зупинили силою.

В СБУ зазначили, що оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його не могли притягнути до відповідальності.

Затримали його вже днями у Миколаєві, в квартирі. Судитимуть чоловіка за статтею про піратство (ч. 1 ст. 446 КК) — йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.