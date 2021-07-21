Лувр і галерея Уффіці направили претензії Pornhub за гід Classic Nudes
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Alex Holyoake / Unsplash
Імениті європейські музеї Лувр і Уффіці обурені онлайн-гідом Classic Nudes, який був представлений Pornhub близько тижня тому.
Про це пишуть The Daily Beast і The Telegraph з посиланням на музеї.
Pornhub представив проєкт Classic Nudes як інтерактивний путівник з предметів мистецтва сексуального характеру в найвідоміших музеях світу. Гід пропонує подивитися експонати Лувру, Уффіці, музею Орсе в Парижі, Прадо в Мадриді, Національної галереї в Лондоні і Метрополітен-музею в Нью-Йорку.
«Деякі люди вважають музеї нудними. Але що, якщо ми скажемо вам, що в них зберігається колекція безцінного порно?» — казали в Pornhub, представляючи проморолик.
Представник галереї Уффіці заявив, що Pornhub незаконно використовував твори мистецтва і отримає офіційну претензію від юристів. За його словами, Pornhub не звернувся з відповідним запитом при створенні проєкту і не заплатив галереї.
Юристи Лувру також направили повідомлення Pornhub з вимогою прибрати роботи музею з Classic Nudes.
- У грудні минулого року газета The New York Times опублікувала статтю, в якій говорилося, що Pornhub заробляє на відео з реальними сценами насильства і неповнолітніми. Одна жінка розповіла журналістам, що знайшла понад 50 роликів на сайті зі своєю 15-річною дочкою після її зникнення, а 19-річна дівчина зазнала жорстокого цькування в коледжі через злив інтимного відео для хлопця. Ситуація довела її до наркозалежності і спроби суїциду.
- В середині грудня стало відомо, що Pornhub видалив близько девʼяти мільйонів неверифікованих відео після скандалу.