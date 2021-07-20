«Північний потік — 2»: Німеччина готова до санкцій проти Росії, якщо та буде тиснути на Україну через постачання газу

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Німеччина готова вжити заходів, включно із санкціями, якщо Росія буде використовувати постачання газу як засіб тиску на Україну.

Про це у вівторок, 20 липня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на проєкт угоди США і ФРН щодо газопроводу «Північний потік — 2».

Німеччина буде готова не лише сама вживати заходів проти Росії, а й наполягати на реакції на рівні ЄС — зокрема, може йтися про санкції, щоб обмежити російський експорт газу.

Окрім цього, Німеччина взяла на себе зобовʼязання використовувати всі важелі впливу, щоб домогтися продовження на термін до 10 років контракту на транзит газу з Росії через Україну (чинна угода завершується у 2024 році). Також угода передбачає створення спеціального фонду, який має допомогти Україні перейти на чистіші енергоресурси: Берлін вкладе у фонд $175 мільйонів, всього планують зібрати до $1 мільярда.

Bloomberg зазначає, що формулювання в угоді щодо газопроводу навмисно двозначні, оскільки США не хочуть давати Росії дорожню карту своєї можливої відповіді на будь-яку її шкідливу поведінку. Очікується, що США та Німеччина укладуть угоду найближчим часом — перед запланованим візитом президента України Володимира Зеленського до Штатів (дати візиту поки невідомі).

Нагадаємо, що на переговорах з Меркель 12 липня Зеленський наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу після запуску «Північного потоку — 2».