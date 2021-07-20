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Офіс генерального прокурора

Україна вперше повідомила про підозру у піратстві своєму громадянину — у липні 2020 року він зі зброєю прибув на одне із суден під прапором Маршаллових островів у західній частині Індійського океану.

Про це Офіс генпрокурора повідомив 20 липня.

Озброєний українець повідомив капітану про те, що він захоплює судно та вимагає змінити його курс до порту Фуджейра, а також грошей. Аби підтвердити реальність своїх намірів, він вистрілив у стелю капітанського містка (через це пошкодилось освітлення), після чого вже під погрозою вогнепальної зброї повторив свої вимоги.

Офіс генерального прокурора

Капітан судна віддав наказ старшому механіку перевести машину у режим маневрування, а вимоги українця передав менеджерам компанії судновласника. У результаті перемовин, через 4 дні представники компанії надали вказівку капітану видати пірату $6 тисяч в обмін на те, що він здасть зброю та розблокує роботу судна.

Водночас Офіс генпрокурора не уточнює, за яких умов його затримали. За статтею 446 Кримінального кодексу йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років із конфіскацією майна.