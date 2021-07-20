На Банковій з’явиться безкоштовний дитячий майданчик. Його оформлять за мотивами творчості художниці Марії Примаченко

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Пресслужба Офісу президента України

Біля Офісу президента у Києві з’явиться безкоштовний дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Вже у серпні на вулиці Банковій, 11 відкриють цю арт-локацію та обіцяють, що вона буде інклюзивною.

«Ми дуже раді, що нам вдалося реалізувати цей проєкт. Роботи Марії Примаченко були вибрані невипадково — вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Ми знаємо, що і кияни, і гості столиці часто гуляють біля Будинку з химерами та прилеглими до нього вулицями, тому маємо надію, що, познайомившись із такою незвичною локацією в центрі міста, отримають радісні емоції», — зазначив автор ініціативи, гендиректор Національного комплексу «Експоцентр України» Євген Мушкін.

У доробку Марії Примаченко понад тисячу картин. Художниця ніколи не брала грошей за свої роботи — вона їх лише дарувала. Хоча тепер її картини коштують десятки тисяч гривень.

Марія Примаченко — представниця «наївного» мистецтва, народна художниця України. У її творчості органічно поєдналися витоки українського живописного та поетичного фольклору.

Мисткиня досягла світового визнання та посіла одне з найпочесніших місць серед визначних майстрів «наївного» малярства поряд із Анрі Руссо, Ніко Піросмані, Іваном Генераличем, Никифором Дровняком.

А на Міжнародній виставці у Парижі Пабло Пікассо називав картини української художниці Марії Примаченко роботами геніальної жінки.

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