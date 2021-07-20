Розслідування LRT: Литовська фірма в обхід санкцій поставляла обладнання в Крим
- Автор:
- Софія Телішевська
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Serge Kutuzov / Unsplash
Литовська компанія Run Engineering поставляла в РФ обладнання, яке згодом використовували для будівництва двох електростанцій в анексованому Криму.
Про це йдеться в спільному розслідуванні Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби «Радіо Свобода».
Литовські журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії «Воронеж-Аква» — одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очищення води. На відео з цих ТЕС видно, які саме там є фільтраційні установки.
Журналісти з’ясували, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС — це німецький бренд Inge GmbH. Його продавцем з боку Литви виступила фірма Run Engineering, зареєстрована у Каунасі — вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.
Відтак компанія Run Engineering успішно експортувала продукцію російській компанії «Воронеж-Аква», а остання з 2016 року будувала в Криму Таврійську і Балаклавську ТЕС.
Журналісти звернулись до представників Єврокомісії, що координує спільний підхід країн ЄС у питанні санкцій, і чекають на відповідь.
Також розслідувачі встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв’язки з російським нафтовим гігантом «Роснефть», а також із народним депутатом від «ОПзЖ» Віктором Медведчуком.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.