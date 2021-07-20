В Орегоні на пляжі знайшли рідкісну «місячну» рибу. Її заморозять, щоб дослідити цей вид

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Seaside Aquarium

У США на пляжі Сантет в Орегоні місцеві жителі знайшли дуже велику рідкісну рибу опах. Вони зробили кілька фото тварини та опублікували їх у соцмережах.

Потім цією знахідкою зацікавились працівники Приморського акваріуму, повідомляє Mirror.

Науковці вирішили забрати рибу та почати її вивчати, щоб потім цю знахідку використовувати в освітніх цілях.

Seaside Aquarium

Опахи — це рід морських променеперих риб, вони мають унікальну форму, тому опаха часто називають «сонячною» або «місячною» рибою. Їхня довжина може сягати до двох метрів, а вага тіла — до 270 кілограмів.

Представники опахових риб живуть у відкритому океані та тропічних водах на глибині від 50 до 200 метрів. Харчуються вони крилем і кальмарами.

«Місячні» риби мало вивчені, дослідники наразі навіть не можуть назвати середню тривалість життя цього виду.

Seaside Aquarium