Міністр економіки Любченко: Українці отримують приблизно 500 млрд гривень «у конвертах»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Україні тіньовий фонд оплати праці оцінюється у близько пів трильйона гривень на рік.

Про це заявив перший віцепремʼєр – міністр економіки Олексій Любченко під час форуму «Україна 30. Трудові ресурси» 20 липня.

«Це кошти, за рахунок яких ми можемо розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти», — наголосив він.

За словами міністра, 11,3 мільйона громадян минулого року отримали офіційну заробітну плату, а майже 11 мільйонів не отримали жодного доходу. Окрім цього, є понад 11 мільйонів пенсіонерів, розмір їхньої пенсії залежить від громадян, які легально працюють.

Отже одна зайнята людина фактично утримує двох, які не працюють.

«І всі ці категорії громадян однаковою мірою користуються суспільними благами: медициною, освітою, інфраструктурою, субсидіями, пільгами», — додав він.