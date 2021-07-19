У Багдаді на ринку пролунав вибух — щонайменше 20 загиблих та 30 поранених
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У столиці Іраку місті Багдад у понеділок, 19 липня, на ринку пролунав вибух — щонайменше 21 людина загинула і 33 поранені.
Про це повідомляє міжнародний арабський телевізійний канал новин Al Arabiya.
Вибух стався на ринку у густонаселеному шиїтському передмісті Садр-Сіті. На ринку було повно людей, які купували продукти напередодні ісламського фестивалю Курбан-байрам.
Джерело Al Arabiya у Міністерстві внутрішніх справ повідомило, що серед убитих були чотири жінки і четверо дітей.
«У результаті терористичного нападу з використанням саморобного вибухового пристрою місцевого виробництва на ринку Вохейлат в Садр-Сіті, на сході Багдаду, кілька людей загинули, а інші отримали поранення», — йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ Іраку.
За даними телеканалу, бомбу активізувала смертниця. Премʼєр-міністр Іраку наказав розслідувати інцидент і заарештувати начальника поліції міста. Жодна з терористичних організацій поки не взяла на себе відповідальності за інцидент.
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