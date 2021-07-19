Напад на заступника голови АРМА Павленка: СБУ затримала трьох підозрюваних

Новини

СБУ

Служба безпеки України встановила нападників на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка, якого поранили з вогнепальної зброї біля будинку 2 червня.

Як повідомляє СБУ, до нападу причетні троє осіб, двоє з них — вихідці з кримінальних кіл.

Під час розслідування встановлено, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати. Спочатку потрібно було побити і відрізати Павленку вухо або палець, але потім замовники просили «всадити дві кулі в руку і ногу».

Від замовника виконавці отримали передоплату у $10 тисяч, зброю, детальну інформацію про Павленка і його графік.

Затримані зараз дають свідчення. Їм оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).