В уряді хочуть підняти мінімальну зарплату в Україні з наступного року до 7 700 гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що з 2022 року в Україні планується підняти мінімальну зарплату до 7 700 гривень.

Про це він розповів в ефірі «24 каналу».

«Ми зараз розраховуємо, що в наступному році ми збільшимо мінімальну зарплату до 7 700 гривень. І далі у нас буде зростання інфляції +2% — тобто ми закладаємо досить помірне зростання соціальних показників», — зазначив міністр.

За його словами, у бюджеті є нерозподілені видатки у розмірі від 50 до 100 мільярдів гривень. Вони і будуть спрямовані на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Також будуть підвищені і пенсії.

«Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022—2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є», — підкреслив він.