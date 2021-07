Проєкт Pegasus: провідні світові ЗМІ опублікували розслідування про глобальне стеження за журналістами, правозахисниками та політиками

Новини

Charles 🇵🇭 / Unsplash

Провідні світові ЗМІ та правозахисні організації в неділю, 18 липня, опублікували матеріали про те, що уряди низки держав і різні спецслужби стежили за журналістами, правозахисниками та політиками різного рангу за допомогою секретного програмного забезпечення Pegasus, яке розробила ізраїльська компанія NSO Group. Йдеться щонайменше про тисячу людей з 50 країн.

Матеріали про глобальне стеження за допомогою шпигунського ПЗ, яке NSO Group продає лише урядовим організаціям і відомствам, вийшли в The Washington Post, CNN, Associated Press, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times Al Jazeera і низці інших. Працівники цих видань, а також правозахисні організації Amnesty International та Forbidden Stories разом провели розслідування в рамках так званого Проєкту Pegasus.

У розпорядження журналістів потрапив список з 50 тисяч телефонних номерів з десятків країн, за власниками яких могли незаконно стежити уряди і спецслужби різних країн. Розслідувачам вдалося ідентифікувати приблизно тисячу власників цих номерів. Серед них виявилися громадяни 50 країн.

Як пише The Washington Post, шпигунське ПЗ могло бути встановлено на телефонах 85 активістів-правозахисників, 189 журналістів, понад 600 політиків і державних діячів, зокрема, членів урядів, дипломатів, офіцерів служб безпеки та армії. У списку є телефони двох глав держав і декількох премʼєр-міністрів, однак яких саме країн — не уточнюється.

Forbidden Stories опублікувала карту з країнами, в яких жертвами шпигунського ПЗ стали журналісти.

Як у свою чергу повідомляє Deutsche Welle, з деякими з цих людей розслідувачам вдалося звʼязатися. Незалежним IT-експертам віддали 44 випадковим чином обрані телефони цих «жертв» зі списку з операційними системами iOS і Android. На 37 з них вони знайшли сліди шпигунського ПЗ. Смартфони Apple також вразливі для нього.

Журналісти-розслідувачі не назвали імена можливих жертв незаконного стеження. Уточнюється лише, що найбільше «скомпрометованих» телефонних номерів — понад 15 тисяч — мексиканські. Значна кількість абонентів живе на Близькому Сході: у Катарі, ОАЕ, Бахрейні та Ємені. У списку також є казахські, азербайджанські, французькі та угорські номери.

На розслідування вже відреагувала компанія-розробник ПЗ NSO Group. В її заяві підкреслюється, що клієнти фірми — це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.