СБУ викликала міністра оборони РФ Шойгу в Маріуполь для вручення підозри

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Пресслужба президента Російської Федерації

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Маріуполь для вручення підозри у створенні незаконних збройних формувань.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Вручити підозру йому повинні о 09:00 у вівторок, 20 липня.

Йдеться про справу, яку порушили ще у 2014 році. Російському міністру оборони інкримінують ч. 5 ст. 27 (пособництво) і ч. 5 ст. 260 (створення та участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

Шойгу загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років, імовірно, з конфіскацією майна.

Сергій Шойгу перебуває на посаді міністра оборони РФ з 2012 року. У травні цього року Офіс генпрокурора повідомив про підозру його раднику, якого підозрюють у пособництві окупації Криму та підбурюванні українських морських піхотинців до держзради у 2014 році.

Сам міністр ще у 2016 році отримав підозри у вчиненні злочинів проти нацбезпеки України. Підозри стосуються посягання на територіальну цілісність України, планування, підготовки та ведення агресивної війни, створення терористичної групи та фінансування тероризму.