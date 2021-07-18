ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в більшості регіонів України та грози на заході

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Гонтар Володимир / УНІАН

У західних областях України 18 липня очікуються грози та дощі. Водночас у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях попереджають про небезпеку виникнення пожеж через спеку.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«18 липня вдень у західних областях грози, місцями град і шквали 15—20 метрів на секунду, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі», — йдеться в попередженні.

А от 18 і 19 липня в західних, північних і східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Дані Укргідрометцентру свідчать про високу ймовірність пожеж на заході України, окрім Львівської та Закарпатської областей, а також у центрі та на сході.