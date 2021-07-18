В Україні за добу вакцинували понад 50 тисяч людей та виявили 229 нових випадків COVID-19

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За добу в Україні медики вакцинували 50 435 людей, з них першу дозу отримали 34 079, а повністю імунізовані — 16 356.

Про це інформує МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату отримали 2 638 939 людей, а дві дози — 1 422 536 (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Крім того, упродовж доби в Україні виявили 229 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 27 дітей та четверо медпрацівників.

За даними МОЗ, госпіталізували 382 людини, одужав 241 пацієнт, померли вісім хворих.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (50), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях. У столиці — 43 випадки.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 244 495 випадків зараження коронавірусом. При цьому 52 726 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 181 198 — одужали.