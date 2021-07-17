У Рівненській області перекинувся автобус Київ — Вроцлав. 16 пасажирів госпіталізовані
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- Костя Андрейковець
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У Рівненській області на дорозі між селом Крупець і містом Радивилів перекинувся рейсовий автобус Київ — Вроцлав.
Як повідомляє ДСНС, на момент ДТП в автобусі перебували 40 людей, усі — громадяни України.
Автобус злетів у кювет вночі. Рятувальники отримали виклик о 03:45. Одного пасажира довелося визволяти за допомогою спецінструменту — його затисло між сидіннями.
Медична допомога знадобилася 16 людям, їх госпіталізували. Зараз лікарі оцінюють, у якому вони стані.
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