У Рівненській області перекинувся автобус Київ — Вроцлав. 16 пасажирів госпіталізовані

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У Рівненській області на дорозі між селом Крупець і містом Радивилів перекинувся рейсовий автобус Київ — Вроцлав.

Як повідомляє ДСНС, на момент ДТП в автобусі перебували 40 людей, усі — громадяни України.

Автобус злетів у кювет вночі. Рятувальники отримали виклик о 03:45. Одного пасажира довелося визволяти за допомогою спецінструменту — його затисло між сидіннями.

Медична допомога знадобилася 16 людям, їх госпіталізували. Зараз лікарі оцінюють, у якому вони стані.